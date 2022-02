Brô MC's, le rap de résistance des indigènes du Brésil

France-Monde. Coiffes à plumes, visages peints, jeans et baskets dernier cri, les rappeurs de Brô MC's mélangent hip hop et culture traditionnelle pour dénoncer la dure réalité d'une des réserves indigènes les plus peuplées du Brésil.