Rouen. Urnes bloquées par la grève : la mairie saisit la justice

Les scrutins des élections régionales et départementales auront-ils lieu comme prévu, le dimanche 20 juin ? À Rouen, rien n'est encore sûr. Mercredi 16 juin, des agents de la Ville, en grève depuis plusieurs jours, "continuent le blocage d'un dépôt, rue Maletra, où est entreposé le matériel pour le vote", confirme Julien Galant, délégué syndical CGT. Un mouvement sur fond de négociations houleuses sur l'uniformisation du temps de travail.

La mairie en appelle à la justice

Pour débloquer la situation au plus vite et installer isoloirs, urnes et autres éléments d'information, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, indique par voie de communiqué avoir fait appel à la justice "pour obtenir la réouverture des entrepôts et permettre la mise en place des bureaux de vote et du matériel électoral d'ici dimanche".

Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, Julien Galant croyait déjà savoir "qu'un référé avait été déposé au tribunal par le maire". Pour preuve que la situation pourrait évoluer rapidement, les grévistes "ont vu pas mal de camions de CRS tourner" autour de ce dépôt de la rive gauche.

"C'est sûr, c'est pour nous", prophétise Julien Galant, qui assure que les grévistes n'iront pas à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Leur possible intervention, rapide ou non, est maintenant entre les mains de la justice.