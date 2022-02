Manche. Plus de 50 automobilistes verbalisés en un week-end

Les gendarmes de l'EDSR (Escadron de sécurité routière) de la Manche étaient sur le bord des routes ce week-end des 12 et 13 juin. Au total, 57 automobilistes ont été verbalisés.

Ont ainsi été sanctionnées : 15 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 4 conduites sous stupéfiants, 3 conduites sans permis et 35 infractions à la vitesse, dont 34 pour un dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse autorisée et 1 pour un dépassement de plus de 40 km/h.