France-Monde. Bac 2021 : l'innovation du “grand oral”

Semaines cruciales en vue pour les candidats au bac de cette année : après l'épreuve de philosophie du 17 juin, les épreuves du grand oral auront lieu entre le 21 juin et le 2 juillet.

Ce grand oral est une innovation : il vise à évaluer les compétences des élèves et leur capacité de réflexion et d'expression personnelle. L'épreuve porte sur l'un des deux enseignements de spécialités suivis par le candidat, au choix du jury, et se divise en trois phases : un temps de préparation de 20 minutes, un exposé de cinq minutes, et un entretien de quinze minutes autour du sujet et sur les choix du candidat pour la suite de ses études. Le grand oral représentera 10 % de la note finale pour la voie générale, et 14 % pour la voie technologique.