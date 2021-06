Caen. Euro 2021 : ils sont prêts pour le premier match de la France !

Une télé à l'intérieur, un vidéoprojecteur qui diffuse dans le bar et sur la terrasse… Geoffray Fremin, du bar Les Sardines à Caen, a même acheté une nouvelle télé "pour qu'un maximum de personnes voie le match". Mardi 15 juin, la France affronte l'Allemagne pour l'Euro 2021. De son côté, Jérémy Poullennec, de la Belle Équipe, aurait aimé mettre un écran à l'extérieur, "mais apparemment, ce n'est pas possible jusqu'au 30 juin". Il espère obtenir l'autorisation de diffuser le match à l'extérieur, "c'est plus sympathique et ça évitera d'avoir de la bière jusqu'au plafond !", plaisante-t-il. La clientèle attend avec impatience le premier match des Bleus, le bar La Belle Équipe est quasi plein : "J'ai des réservations depuis la semaine dernière et j'ai même dû refuser du monde." Seule source d'inquiétude : le bon respect des protocoles sanitaires par les clients, pour ne pas entacher la fête. "Les gens vont s'enregistrer et commander avec un QR code et ils auront une table assignée", assure Geoffray Fremin. Les deux patrons espèrent que les Bleus iront le plus loin possible.