Bonne table à Caen. Un menu en fonction de l'humeur du chef

À deux pas de l'Université de Caen, dans le quartier calme du Calvaire-Saint-Pierre, le Ty Gibus propose des plats créatifs dans un cadre chaleureux et détendu. "C'est un lieu d'une grande convivialité, avec des produits hyper frais et hyper locaux", explique le chef Olivier Briand. Il n'hésite pas à aller en salle pour discuter avec ses clients. Yohann Lebastard, au service, présente le menu sur une grande ardoise. Un menu qui change tous les jours, en fonction de l'humeur du chef, des maraîchers et du temps. Le menu est toujours composé d'une viande, d'un poisson, d'un plat végétarien ou de tripes. Ces dernières sont le plat emblématique du restaurant bistronomique. Un plat traditionnel, mais toujours avec la touche du chef.

Fenouil en plusieurs façons

Je m'installe sur une belle terrasse ensoleillée et je me laisse tenter par le menu entrée, plat et dessert pour 25 euros. En entrée, je me laisse tenter par un assortiment de tapas, avec une terrine d'aile de raie, une faisselle fermière, des rillettes de poisson et une crème de volaille. Pour le plat, j'hésite entre le risotto herbacé à l'ail des ours ou le filet de merlan papillon et ses petits légumes vinaigrés. Je me lance sur le poisson. Fenouil en plusieurs façons, asperges blanches et mousseline de chou-fleur me font découvrir une myriade de saveurs. Je termine le déjeuner avec un café gourmand. Classique, mais revisité par Olivier Briand. Je découvre une verrine exotique à l'ananas et au fenouil, une association étonnante mais délicieuse.

Le vendredi soir, un concept orignal est à découvrir. Pour 49 euros, "nous proposons un menu surprise avec sept dégustations que les clients découvrent au fil des plats". Au milieu du restaurant, un coin épicerie est à retrouver. Le duo vend des terrines, veloutés ainsi que les fameuses tripes de la maison. L'équipe a aménagé le jardin pendant le confinement, avec une paillote et des tables.

Grande nouveauté, le Ty Gibus confectionne son propre pain.

Pratique. Le Ty Gibus, 17, rue des Tilleuls, à Caen. Tél. 02 31 86 01 33. Fermé le week-end et le soir (sauf le vendredi).