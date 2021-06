[Actualisé] Seine-Maritime. Un homme de 40 ans tué dans un grave accident à la Mailleraye

Un accident s'est produit entre deux voitures, lundi 14 juin vers 6 h 45, route forestière du Torps à La Mailleraye-sur-Seine, non loin du pont de Brotonne. Un homme de 40 ans s'était trouvé incarcéré dans son véhicule. Le Smur et l'hélicoptère Dragon 76 se sont rendus sur place. Les secours n'ont pas réussi à sauver la victime qui est décédée des suites de ses blessures. On déplore également un blessé léger, un homme de 42 ans, transporté médicalisé vers l'hôpital de Pont-Audemer. Un autre homme de 42 ans a été choqué.