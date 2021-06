Covid-19. Avant les vacances d'été, le délai entre deux doses de vaccin assoupli

Plus de 2,2 millions de Normands avaient déjà reçu au moins une première injection de vaccin contre le Covid-19, mardi 8 juin. "Les vacances ne doivent pas retarder la vaccination" ambitionne l'Agence Régionale de Santé (ARS), alors que plusieurs centres ont connu une baisse de fréquentation.

L'ARS rappelle que pour les personnes ayant contracté le Covid il y a au moins trois mois, une seule dose est nécessaire. Les plus de 55 ans peuvent quant à eux bénéficier du vaccin Janssen, qui ne nécessite qu'une seule injection, chez son médecin ou pharmacien.

Pour les autres citoyens, "il est désormais possible de moduler soi-même l'espacement entre les injections de Pfizer et Moderna, entre 35 et 49 jours (contre 42 jours auparavant)" indique l'ARS. Un élargissement qui a pour but de faciliter la prise de rendez-vous, malgré l'imminence des congés estivaux.

Par ailleurs, la prise de rendez-vous pour les adolescents de 12 à 17 ans est désormais ouverte.