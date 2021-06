Calvados. Un motard de 79 ans tué dans un accident de la route

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés, vendredi 11 juin à 15 heures, pour un accident de la route entre une voiture et une moto sur la départementale 45, dans la commune de Clarbec. Trois personnes étaient impliquées. Après un bilan de santé, le motard, un homme de 79 ans, a été déclaré mort par le médecin du SMUR de Lisieux. Les deux autres victimes, deux femmes de 54 et 85 ans, ont été transportées en urgence relative à l'hôpital de Lisieux. Pendant l'intervention, une déviation a été mise en place pour faciliter l'intervention des secours. Sur place, sept sapeurs-pompiers du centre de secours de Pont-L'Evêque, la gendarmerie nationale, le maire de la commune et le Service départemental des routes étaient présents.