Calvados. Archéologie : quel est le programme des Journées européennes ?

À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, les musées de Normandie et de Vieux-la-Romaine se mobilisent. Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, découvrez, comme dans les 46 autres pays membres du Conseil de l'Europe, les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Deux visites au musée de Normandie

Deux événements sont à noter ce week-end, au musée de Normandie. Vendredi 18 juin, l'équipe propose à tous de découvrir la salle de l'Échiquier avec l'œil d'un archéologue. De nombreux indices sont cachés dans les murs, jugés invisibles pour le profane. La visite sera assurée par Pascal Leroux, attaché de conservation au musée de Normandie-Château de Caen. Samedi 19 juin, la porte des Champs du château de Caen, habituellement fermée au public, s'ouvre exceptionnellement. En compagnie d'Alban Gottfrois, chercheur doctorant, le public est convié au cœur de l'histoire de ce monument remarquable.

Des activités gratuites pour enfants

Durant trois jours, le musée de Normandie accueille le jeune public pour des visites et activités gratuites. Il offre des livrets-jeux à compléter au fil du parcours : avec les mascottes Léa et Mathéo. Le but est de parcourir ce lieu, à la découverte de l'archéologie. Les carnets sont disponibles sur demande à l'accueil, à partir de 7 ans.

Vieux-la-Romaine et son célèbre Forum

Le musée de Vieux-la-Romaine est un lieu emblématique de l'archéologie dans la région. À l'occasion des Journées européennes, il invite les curieux à visiter, de manière commentée, le chantier de fouilles du Forum. C'est ici que se déroulait à l'époque l'activité politique, économique et judiciaire de la ville d'Aregenua. Le forum gallo-romain se compose d'une vaste place sur laquelle sont érigés un temple, le sénat, les archives, la basilique, les bureaux des affaires locales. Ce monument exceptionnellement conservé est en cours d'étude et d'ordinaire fermé au public.

Une initiation à la fouille pour les enfants

À Vieux-la-Romaine, une animatrice initie les enfants de 5 à 10 ans aux gestes de l'archéologie sur une fausse fouille. Munis d'une truelle, les archéologues en herbe découvriront des objets et auront pour mission de les identifier. Tout au long du week-end, Vieux-la-Romaine propose les visites habituelles des deux maisons romaines. La Maison au Grand Péristyle se visite à ciel ouvert. La Maison à la cour en U se découvre du haut d'une passerelle. Retrouvez tout le programme de ces journées sur journees-archeologie.fr.

Pratique. Musée de Normandie : visite de la salle de l'Échiquier, vendredi 18 juin, à 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45 / visite des Champs, samedi 19 juin, mêmes horaires. Réservations : mdn-reservation@caen.fr. Musée de Vieux-la-Romaine : visite du Forum, samedi 19 et dimanche 20 juin, à 13 h 30, 15 h 30, 17 heures / initiation à la fouille : à 14, 15, 16 et 17 heures. Réservations : 02 31 71 10 20.