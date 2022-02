Deux voitures se sont percutées jeudi 10 juin, à 23 heures, sur la RD 925, à Saint-Riquier-ès-Plains. L'une s'est retrouvée sur le toit et l'autre a terminé sa course dans le fossé. Il s'agit d'un choc frontal qui s'est produit à environ 80 km/h. L'accident a fait quatre blessés légers (deux hommes de 18 et 19 ans et un couple de 61 et 62 ans).

Les victimes ont été prises en charge par une équipe du Smur et transportées vers le centre hospitalier des Hautes Falaises à Fécamp.