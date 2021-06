[Reportage] Caen. Dans les coulisses de la préparation du Grand oral

"Bonjour à tous, je vais vous présenter le sujet sur lequel je vais exposer. L'abstention est-elle une forme d'engagement politique ?" Corentin Leboucher, 18 ans, n'est ni conférencier, ni politicien, mais élève en terminale au lycée Jean-Rostand de Caen, en spécialité sciences économiques et sociales.

Stature stoïque, gestes maîtrisés et voix posée, mardi 8 juin, Corentin s'entraîne à l'épreuve tant redoutée du Grand oral devant un auditoire élargi, composé de deux examinateurs, de la proviseure adjointe du lycée, Catherine Guerpin, du directeur des services académiques départementaux, Mathias Bouvier, et de la rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet. Un "jury blanc" impressionnant, mais le jeune homme ne se démonte pas. Le Jour J, seulement deux examinateurs composeront le jury.

Les demi-classes bénéfiques

Corentin Leboucher s'est exercé devant ses parents. Sa plus grande inquiétude est de "ne pas mémoriser l'ensemble des informations". Avec ce contexte particulier, "aucun des programmes n'a été fini", explique le lycéen, mais il salue le travail des professeurs qui "ont fait ce qu'ils ont pu." Du côté des professeurs, les craintes étaient également présentes.

"C'est nouveau et avoir les élèves à distance n'est pas aussi efficace que le présentiel", affirme Thomas Pasquet, professeur de sciences économiques et sociales. "Les élèves étaient inquiets. Notre travail consiste à les rassurer", précise-t-il. Les demi-classes ont néanmoins été bénéfiques sur un point, selon Thomas Pasquet : "On pouvait avoir des moments d'exposé et de présentation orale. Je crains qu'à 35 à la rentrée, ce soit plus compliqué", explique l'enseignant. S'il n'y a pas de note pour l'examen blanc, c'est un "excellent" travail qu'a présenté Corentin Leboucher, qui mériterait "18 voire 20".