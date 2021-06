Départementales 2021. Le Rassemblement national absent à Caen et Hérouville

Au vu d'un récent sondage qui place le parti de Marine Le Pen en deuxième position pour les élections régionales, oublier les candidats du Rassemblement national serait une erreur. Le RN pourra-t-il jouer le rôle d'arbitre dans le département ? En 2015, le Front national, qui est depuis devenu le Rassemblement national, avait récolté 23 % des voix au premier tour, contre un peu plus de 15 % au second. Depuis six ans, le parti de la majorité présidentielle se bat contre l'extrême droite. Cette année, la donne est différente. Il y a moins de candidats Rassemblement national sur l'ensemble des cantons. Si 19 binômes se sont présentés, leur absence est à noter sur les deux plus grandes villes du département : Caen et Hérouville-Saint-Clair.

"Un choix stratégique", selon les représentants du parti. Une chose est certaine, le RN préfère les campagnes à la ville. On gardera un œil sur le canton de Trévières, où le RN a des chances d'élire un candidat du parti, avec comme figure Philippe Chapron, qui n'est autre que le chef de la Fédération du Rassemblement national du Calvados.