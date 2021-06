Orne. "Focus" sur le déconfinement des musiques actuelles

Pour soutenir la culture, l'État a mis en œuvre son plan de relance, doté de 18 millions d'euros en Normandie. Jeudi 10 juin, La Luciole à Alençon, en partenariat avec TFT Label à L'Aigle et Le Rave à Flers, a présenté le projet Focus61, qui mutualise les compétences et les équipements des trois structures. Il s'agit d'organiser conjointement des résidences croisées pour les groupes ou musiciens régionaux, avec des temps de travail sur scène, mais aussi sur l'administratif ou sur la communication. Pour relancer l'emploi dans les musiques actuelles, qui sont à l'arrêt depuis maintenant plus d'un an, ces temps de travail sont rémunérés.

Comme la consécration du travail des musiciens est bien sûr le concert, il a été décidé d'organiser une soirée événement dans la grande salle de La Luciole L'occasion pour Veik, Fosse et Tab, les trois artistes retenus dans ce projet Focus61, de retrouver la scène et la foule après de longs mois loin des projecteurs.

La soirée est programmée le 9 décembre prochain, à 19 heures.