NBA: Gobert, meilleur défenseur de la saison pour la 3e fois

Gobert, 28 ans, a été choisi en première position par 84 des 100 votants qui devaient désigner les cinq meilleurs défenseurs de leur choix, parmi une liste établie. Avec 464 points, il devance largement le meneur de Philadelphie, Ben Simmons (287 pts), et l'ailier fort de Golden State, Draymond Green (76 pts).

"Reconnaissant pour tout cela... les sceptiques, les supporters, et surtout mes équipiers et toutes les personnes géniales de mon entourage qui me poussent à être meilleur chaque jour", a commenté Gobert sur son compte Twitter.

"On ne fait que commencer", a prévenu le pivot, toujours en lice pour le titre en NBA qlors qu'Utah mène 1 à 0 dans sa demi-finale de conférence contre les Los Angeles Clippers avant le deuxième match programmé jeudi.

Comme Noah

En 71 matches de saison régulière, "Gobzilla" a compilé 13,5 rebonds (2e derrière l'intérieur d'Atlanta, Clint Capela) et 2,7 contres de moyenne (2e derrière le pivot d'Indiana Myles Turner).

Surtout, il aura été le 4e joueur le plus dissuasif de la ligue selon l'évaluation défensive établie, seulement devancé par trois autres ayant joué beaucoup moins de matches que lui et qui ne faisaient logiquement pas partie de la liste des finalistes.

Avec trois trophées sur la cheminée, Gobert fait aussi bien que le pivot Dwight Howard, plébiscité en 2009, 2010 et 2011, quand il évoluait à Orlando.

Deux joueurs se partagent la tête de ce classement, avec quatre distinctions: Dikembe Mutombo (1995 avec Denver, 1997, 1998 avec Atlanta, 2001 avec Philadelphie) et Ben Wallace (2002, 2003, 2005, 2006 avec Détroit).

Un autre Français a remporté ce trophée, Joakim Noah, en 2014 alors qu'il portait le maillot des Chicago Bulls.

La saison des récompenses a été inaugurée lundi par Tom Thibodeau (New York Knicks), désigné meilleur entraîneur de NBA, avant que Nikola Jokic (Denver Nuggets) ne soit sacré MVP (meilleur joueur) le lendemain.

Pour Gobert, le trophée de meilleur défenseur aura sans doute le goût de la rédemption. Car entre sa deuxième distinction en 2019 et celle de cette saison, l'année 2020 a été compliquée.

Contrat record

Premier joueur NBA à être testé positif au Covid-19 en mars 2020, le Français s'était vu reprocher sa légèreté, après avoir touché de ses mains les micros et enregistreurs lors d'une conférence de presse quelques jours plus tôt.

Son test positif avait précipité la suspension de la saison de NBA et jeté un froid sur ses relations avec la star du Jazz Donovan Mitchell, rapidement contaminé par le Covid-19.

A la reprise du championnat, Utah avait été éliminé au premier tour des playoffs.

Heureusement pour le natif de Saint-Quentin, l'eau a depuis coulé sous les ponts: Gobert, qui a signé fin décembre 2020 une prolongation de contrat record pour un Français en NBA (205 millions de dollars sur cinq ans), avant d'être sélectionné pour la deuxième année d'affilée au All-Star Game en février, a largement contribué à l'excellente saison régulière du Jazz.

Utah, qui a fini 1er de la conférence Ouest, avec le meilleur bilan de la ligue, s'est débarrassé des Memphis Grizzlies au 1er tour des play-offs.

Mardi, l'équipe de Salt Lake City a battu les Los Angeles Clippers (112-109) lors du premier match de la demi-finale. Une victoire assurée juste avant le buzzer, grâce à un contre décisif réussi par Gobert.