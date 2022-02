Évreux. Un joueur du SM Caen prend la fuite lors d'un contrôle de police

Un jeune joueur professionnel du Stade Malherbe Caen a été interpellé dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juin. Il était 23 h 50 lorsque les policiers ont souhaité contrôler une voiture arrêtée en plein milieu de la rue Louis-Aragon, dans le quartier de la Madeleine, à Evreux. Quatre occupants étaient dans la Golf, dont le milieu de terrain caennais, au volant.

Il se cache dans une propriété privée

Lorsque les forces de l'ordre se sont rapprochées, l'homme a brutalement démarré le véhicule et a pris la fuite en empruntant plusieurs rues du quartier. Aperçu à pied une demi-heure plus tard, il a de nouveau pris la fuite. Il a finalement été arrêté par la brigade anti-criminalité dans le jardin d'un pavillon. Il aurait sauté par-dessus un grillage pour se cacher et par "peur du contrôle de police", nous rapporte la police d'Evreux. Placé en garde à vue, le jeune footballeur de 20 ans (dont l'identité n'a pas été révélée) n'était positif ni à l'alcool ni aux stupéfiants. Il a été libéré dans la nuit mais devra se présenter au tribunal d'Évreux le 10 mai 2022 pour une ordonnance pénale.

Un mauvais "coup de com'" pour le club Rouge et Bleu…