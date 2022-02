Insolite. Aux États-Unis, un nugget vendu près de 100 000 dollars

Un homme a commandé des nuggets de poulet dans une célèbre chaîne de fast-food. L'un d'entre eux ressemblait à un personnage d'un jeu vidéo très populaire actuellement : Among Us.

La plupart d'entre nous auraient dit à leurs amis "Oh tu as vu ?" et ensuite englouti le nugget. Heureusement pour lui, cet Américain ne l'a pas fait.

Au lieu de le manger, il l'a pris en photo et mis aux enchères sur une plateforme en ligne !

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE