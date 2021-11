Ils volent plus de 200 litres de gasoil

Les deux siphonneurs opéraient place Carnot, à Rouen, où étaient stationnés des poids lourds. Dans des buissons tout proches, les hommes de la brigade anti-criminalité (BAC) ont retrouvé 11 bidons d'une vingtaine de litres chacun plein de gasoil fraîchement pompé.

Onze autres bidons, ceux-là vides, ont également été découverts. En outre, les deux hommes avaient dérobé une courroie et une boîte de vitesse sur l'un des poids lourds stationné. Habitants de l'agglomération, et âgés de 20 et 25 ans, ils ont été interpellés sur place et ramenés à l'hôtel de police de Rouen. Ils ont reconnu le vol.