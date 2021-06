Seine-Maritime. Cet été au MuMa, l'intrusion du merveilleux dans le centre Perret

Marquant tout à la fois la réouverture du Musée d'art moderne André Malraux (MuMa) et le lancement de sa saison estivale, l'exposition Du merveilleux en architecture au conte photographique, créée par Philippe De Gobert, s'inscrit dans la continuité des projets collaboratifs initiés par le musée depuis le classement Unesco du centre-ville du Havre il y a 16 ans. Comme l'explique la conservatrice Anne Haudiquet, "depuis 2005, plus d'une vingtaine d'artistes photographes et vidéastes ont été invités à venir investir par le regard l'espace urbain havrais et ainsi creuser le chemin de perspectives nouvelles sur notre ville, ses paysages et son patrimoine architectural".

Une invitation au rêve

D'origine belge, comme l'architecte bâtisseur du Havre Auguste Perret, De Gobert a été instantanément séduit par le projet. "Il y avait un lien évident avec la série d'œuvres que j'avais consacrées aux ateliers d'artistes new-yorkais. Historiquement, c'est depuis Le Havre que les paquebots quittaient l'Europe pour rejoindre l'Amérique. Je suis passionné par l'architecture moderne, notamment pour ce qu'elle manifeste de merveilleux et d'utopique. J'ai aussi été sensible à l'histoire du Havre, sa destruction tragique puis sa renaissance magique, que j'ai voulu évoquer sur le mode poétique d'un conte photographique." Clôturée par un beau film de Jean-Marie Châtelier éclairant l'homme, l'artiste et sa pratique, à la lumière de La Poétique de l'espace du philosophe Gaston Bachelard, cette "fausse exposition d'architecture" offre une flânerie en deux temps, au fil de laquelle De Gobert se révèle tour à tour artiste et artisan, miniaturiste, photographe et plasticien. Un premier temps enrichi de ses archives personnelles, où se déploie une passion curieuse de la fantaisie et des utopies de l'architecture moderne. Puis un second, qui déroule le fil d'un récit photo enchanté de la reconstruction du Havre, balisée par les clichés des maquettes inspirées de l'architecture Perret que De Gobert a construite, puis qu'il photographie ou d'où il photographie de l'intérieur, in situ. Œuvres virtuellement cinématographiques, les photographies scellent un instant qui invite à une mise en mouvement et à l'esquisse d'une histoire. Méticuleuses, elles sont aussi imparfaites et font appel à la faculté du public à rêver...

Pratique. À voir au MuMa, 2 blvd Clemenceau, jusqu'au 7 novembre. Du mardi au vendredi de 11 heures à 18 heures, jusqu'à 19 heures le week-end. De 4 à 7 €