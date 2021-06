Calvados. Élections départementales : quels cantons faut-il suivre de près ?

Plusieurs cantons sont à suivre de près à l'occasion des prochaines élections départementales. Cinq binômes sont en course à Thue et Mue, à Ouistreham et à Lisieux. À Caen, on assistera uniquement à des duels, sauf sur le canton 4. Dans la cité lexovienne, une alliance de la gauche va tenter de faire basculer le canton, mais la mission s'avère complexe face à deux personnages politiques : Sébastien Leclerc, maire LR de la commune, et Emmanuel Norbert Couade, représentant du Rassemblement national. On aura forcément un œil attentif sur le canton de Bayeux, où le président sortant Jean-Léonce Dupont a des chances d'être réélu dès le premier tour. Autre canton à surveiller : Caen 2, où deux figures locales qui s'apprécient s'affrontent : Marie-Jeanne Gobert et Patrick Jeannenez. La gauche aimerait récupérer ce canton remporté par la droite il y a six ans.

Enfin sur Evrecy, on surveillera le score du RN face à la gauche de Marc Bourbon, arrivé en tête au second tour en 2015. Sa binôme d'alors Florence Boulay est à présent représentante de la majorité présidentielle.