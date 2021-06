Cherbourg-en-Cotentin. Sept hydroliennes dans le raz Blanchard en 2025

C'est l'une des zones du monde où le courant marin est le plus fort : le raz Blanchard, situé entre le cap de la Hague et l'île anglo-normande d'Aurigny. Une "ferme hydrolienne" baptisée FloWatt va y être installée ces prochaines années, sur un périmètre restreint de 600 mètres sur 200. Elle serait "la plus puissante et la plus innovante au monde", ont affirmé lundi 7 juin HydroQuest, entreprise basée près de Grenoble (Isère) qui conçoit, fabrique et installe des "fermes hydroliennes", et Qair, producteur indépendant d'énergie renouvelable.

Une exploitation de 2025 à 2045

Les deux groupes s'appuient sur des résultats qu'ils estiment concluants après avoir expérimenté, depuis avril 2019, un prototype d'hydrolienne marine (construite par les Constructions mécaniques de Normandie à Cherbourg) et installée à Paimpol-Bréhat (Côtes-d'Armor). Ils passent désormais à la vitesse supérieure avec la conception d'une turbine plus puissante de 2,5 mégawatts (contre 1 Mégawatt dans les eaux bretonnes). Sept hydroliennes seront d'abord assemblées à Cherbourg, sur le site des CMN (principal actionnaire d'HydroQuest), à partir de 2023. La ferme pilote sera ensuite exploitée de 2025 à 2045, et produira 41 gigawatts-heure par an, soit l'équivalent de la consommation de 8 200 foyers ou 20 000 habitants.

Par la suite, HydroQuest compte étendre la production hydrolienne en France et permettre à Qair de commercialiser de futures zones d'ici 2030.