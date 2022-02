Calvados. Radars : quelles routes sont contrôlées cette semaine ?

Comme chaque semaine, les gendarmes du Calvados communiquent sur les axes qu'ils vont surveiller particulièrement. Jusqu'à dimanche 13 juin, deux axes sont ciblés par les forces de l'ordre. Il s'agit de la D 613 entre Cagny et Notre-Dame-d'Estrées et la D 674 entre Vire et Campeaux. "Ainsi, des dispositifs visibles et non visibles vont se succéder sur ces axes qui font l'objet de trafics pendulaires importants (domicile - travail - domicile)", précisent les gendarmes.