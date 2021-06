Elections départementales et régionales 2021. Elections 2021 : et la droite gagne toujours à la fin ?

Le 22 janvier 2016, à Rouen, se tient le premier G 6 normand à l'initiative d'Hervé Morin. Il réunit les présidents des cinq départements normands autour du président du conseil régional de la Normandie réunifiée. Il s'agit alors de concrétiser le "pacte de confiance" scellé lors des régionales et fondé sur "l'alliance des départements et de la région".

Confiance et alliance vont de pair avec ressemblance. Le G 6 est un groupe de discussion et de partenariat fonctionnant d'autant plus régionalement et efficacement qu'il est politiquement homogène : tous sont "de droite". Mais quid du G 6 si la droite ne fait pas un nouveau grand Chelem dans deux semaines ?

Patrimoine naturel et historique normands gagneraient à être valorisés

L'enjeu politique régional porte aussi sur le renforcement de l'identité et de la puissance de la Normandie dans l'Hexagone, et bien au delà.

L'enseignement et la pratique de la culture normande seraient des atouts à ne pas oublier. Les patrimoines naturel et historique normands gagneraient à être valorisés. Le "nouveau monde" normand, sur fond de proximité, avec une économie faisant société, devrait pouvoir tirer profit de nombreux savoir-faire anciens en matière agricole, maritime et industrielle d'une part, et d'aptitudes plus récentes quant au tourisme et à l'exportation d'autre part. Les gros efforts fournis pour l'apprentissage professionnel et la desserte ferroviaire devraient produire leurs effets sur l'emploi et le peuplement.

Dans le Calvados,

l'ère Jean-Léonce Dupont

L'assemblée départementale calvadosienne a changé d'ère notabiliaire sans aucune difficulté depuis 2011. A l'ère d'Ornano (1979-2011) a succédé l'ère Dupont. L'ancien maire de Bayeux (1995-2001) et sénateur du Calvados (1998-2017) préside le conseil départemental du Calvados depuis une dizaine d'années. Giscardo-d'ornaniste d'origine, il appartient aujourd'hui à l'UDI. Ce parti étant moins solidement implanté que les Républicains indépendants naguère, le président Dupont a su faire prospérer autour de lui le groupe des "centristes et indépendants" constituant la majorité de la majorité départementale avec 25 membres sur 40, plus 11 pour le groupe des "Républicains et apparentés" et 4 pour le groupe des "démocrates, républicains et progressistes".

Le changement de chef de file s'est effectué dans une continuité politique paraissant installée durablement. La gauche, avec 10 sortants socialistes, ne paraît guère en mesure de bouleverser la donne. Le RN manque tragiquement de représentants connus et reconnus.

Du côté de LREM, le grand bond en avant des législatives de 2017 s'est transformé en marche de travers aux municipales de 2020 avec quelques candidats macronistes en piste, le plus souvent sur des listes de droite. Dans le Calvados, le parti du président Macron ne peut guère compter que sur ses trois députés pour peser localement.

Dans la Manche,

l'auto-dégagisme règne

Après plusieurs présidences de l'assemblée départementale manchoise au long ou moyen cours, avec Henri Cornat (1946-1968), Léon Jozeau-Marigné (1968-1988), Pierre Aguiton (1988-1998), Jean-François Le Grand (1998-2015), deux présidences de courte durée se succèdent avec Philippe Bas (2015-2017), puis Marc Lefèvre (2017-2021). Philippe Bas, conseiller général de Villedieu et président de la prestigieuse et puissante commission des lois du Sénat, est contraint de céder la présidence du conseil départemental en application de la loi anti-cumul des mandats. Marc Lefèvre accepte de prendre alors le relais jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental de Carentan en 2021.

La succession du président Le Grand n'a posé aucun problème dès lors que Philippe Bas était candidat avec une carte de visite inédite à ce poste dans la Manche. Après avoir été reçu troisième au concours de sortie de l'ENA, le conseiller général de Villedieu est, tour à tour et entre autres, conseiller d'Etat, secrétaire général de l'Elysée sous Jacques Chirac, ministre de la Santé et des Solidarités.

La succession du président Lefèvre, qui met fin à vingt-trois années de mandat cantonal, est ouverte. Celle de vingt autres conseillers départementaux aussi, parmi lesquels plusieurs "poids lourds", dont Jean-Dominique Bourdin (UDI, Coutances), François Brière (Saint-Lô 1) et Christine Lebacheley (Val-de-Saire).

Avec près de 40 % des sortants qui ne se représentent pas, l'auto-dégagisme est de rigueur.