A Domicile. Amoureuse de musique, Doria D annonce son premier EP avec Dépendance

Le public a pu découvrir Doria D avec son premier hit, Dépendance. Elle y parle de son histoire d'amour toxique avec un jeune garçon, le premier dont elle a été amoureuse. Amoureuse, Doria D l'est encore plus de la musique, elle qui accompagnait sa grand-mère dans des galas pour les personnes âgées. À seulement 8 ans, elle était la petite mascotte de la troupe.

Entre rap français pour les textes et pop internationale pour les sons, Doria D offre un cocktail rafraîchissant et plein de sens.

Révélé sur le réseau social TikTok, Dépendance est le premier extrait du premier EP de Doria D qui sortira le 18 juin. Sur ce premier opus, l'étudiante en communication parle de son temps, d'hypersensibilité et s'offre même une reprise de Jeune et con de Saez. Toujours accompagnée de sa guitare, elle livre six titres qu'elle a hâte de pouvoir jouer en live.