Élections régionales. Les sept candidats en débat sur Tendance Ouest

Dimanches 20 et 27 juin, les Normands sont appelés aux urnes pour les élections départementales et régionales.

Du lundi 7 au vendredi 11 juin, retrouvez sur l'antenne de Tendance Ouest le journal des élections départementales, chaque matin, à 7 heures et 8 heures. Forces en présence, rapports de force, cantons à suivre de près, etc. : la campagne bat son plein, malgré le contexte sanitaire.

En direct vidéo

Mardi 15 juin, de 20 heures à 22 heures, les sept candidats à la présidence de la Région Normandie, Nicolas Bay, Laurent Bonnaterre, Mélanie Boulanger, Sébastien Jumel, Stéphanie Kerbarh, Pascal Le Manach et Hervé Morin, débattront en direct sur le plateau de la première radio indépendante de Normandie. Un événement à suivre aussi en direct vidéo, sur tendanceouest.com.

Dimanche 20 juin, la rédaction de Tendance Ouest se mobilise en direct de 19 heures à 22 heures, pour faire vivre à ses auditeurs la soirée électorale. De 20 h 30 à 21 h 30, candidats au scrutin régional et personnalités politiques locales se réuniront sur les plateaux de Caen, Rouen, Le Havre, Saint-Lô, Cherbourg et Alençon pour commenter les résultats, tirer les premiers enseignements du scrutin et envisager le second tour, dimanche 27 juin. En raison de la pandémie, nos studios ne seront exceptionnellement pas ouverts au public.

Pratique. La carte des fréquences de Tendance Ouest est disponible sur tendanceouest.com.