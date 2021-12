Les enfants sur les planches à l'Echo du Robec

Le théâtre est un moyen de découverte et d’exploration de soi-même et des autres. L’Echo du Robec met en place un atelier théâtre pour enfants. Il sera axé sur l’expression corporelle. Comment occuper l’espace jeu, seul ou en groupe ? Travailler son imaginaire ? Exprimer son ressenti et développer sa sensibilité ? Comment connaître son propre corps afin qu’il devienne l’instrument par lequel passera toute créativité ?

L’atelier explorera également l’improvisation, mais aussi la respiration, la diction et la voix. Les enfants seront guidés dans cet apprentissage par Sabeline Campo qui animera l’atelier. La comédienne a joué dans "Charlotte for ever" de Serge Gainsbourg, "Madame Bovary" de Claude Chabrol et "La garçonne" d’Etienne Perrier.



Pratique. Du lundi 23 au samedi 28 avril de 14h à 17h. Représentation le 28 avril à 20h30 au Théâtre de l’Écho du Robec. Plus d’informations, tél. 02.35.88.61.73.