Profite de tes vacances à Rouen

Les vacances d’avril se profilent déjà à l’horizon. Une nouvelle fois, la ville de Rouen met en place "Tes vacances à Rouen". Il y en aura pour tous les goûts :

Le village des jeux : il propose des animations sportives gratuites et sans inscription. Activités réservées au 4-13 ans tous les jours entre 13h30 et 16h30. A noter : lundi 23 avril au centre sportif de la petite bouverie : athlétisme, tir à l’arc, hockey, etc.

Planète Vacances Sports : activités gratuites avec inscription au préalable. Notons des leçons de natation pour les 6-10 ans. Stage du 2 au 4 mai entre 13h30 et 14h15 et entre 16 h et16h45 Infos, tél. 02.35.98.10.11. Du roller, ça vous intéresse ? Un stage est prévu les 2 et 3 mai de 14 h à 15h30. Infos auprès des Spiders de Rouen, tél. 06.64.86.56.28.

Planète Vacances loisirs : sorties organisées. Vous y retrouverez des stages artistiques, culturels et sportifs Participation de 8 à 16€. A na pas rater : l’après-midi karting, pour les 13-17ans les 24 avril et 3 mai de 13h15 à 16h30. Tarif : 8€ .

Pratique. Retrouvez l’ensemble du programme "Tes Vacances à Rouen" sur le site www.rouen.fr. Informations : tél. 02.76.08.90.43. Début des inscriptions jeudi 12 avril.