Plus de peur que de mal, dans ce bar d'Elbeuf, appelé l'Esplanade. Il semblerait qu'une petite bouteille de gaz, laissée sur une gazinière allumée, ait explosé. Une vitre du bar s'est brisée et un passant qui se trouvait non loin de là s'est plaint d'avoir mal aux oreilles. Il n'y aurait pas eu de blessé.