Normandie. Ligne Paris-Argentan-Granville : moins de trains à cause de travaux

Attention ! Si vous devez circuler en train, entre la Normandie et Paris, durant les week-ends des 5-6 et 12-13 juin : la SNCF poursuit ses travaux dans les Yvelines, sur la ligne Paris-Granville. Moins de trains circuleront, seules deux ou trois liaisons seront assurées par jour entre la Normandie et la capitale.

Tous les TER auront la gare de Dreux pour départ et terminus.

Le reste du trajet en provenance et vers Paris sera ensuite effectué par autocars.