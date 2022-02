Rouen. Grand oral du bac : un coup de pouce avant la nouvelle épreuve

C'est la nouveauté du bac 2021. Le fameux Grand oral, destiné à former à prendre la parole en public, est mis en application pour la première fois cette année. Une épreuve qui peut en inquiéter certains, qui ont choisi de prendre des cours particuliers pour s'y préparer. C'est le cas de Nicolas Des Vallées, élève de Terminale à l'institution Jean-Paul II de Rouen. "Faire ces cours particuliers me permet surtout d'acquérir une bonne méthodologie pour réviser au mieux", explique-t-il. Au point de ne pas trop redouter l'épreuve qui se prépare bien en amont. Deux questions sont à travailler à l'avance. Pour Nicolas, ce sera, "En quoi les normes sociales sont-elles une limite actuelle de notre société ?", pour les sciences économiques et sociales, et "L'homme est-il condamné à être violent ?", en philosophie.

Se former à l'éloquence

Son professeur particulier, Juline Anquetin-Rault, des Cours Réaubourg à Rouen, affectionne particulièrement le format de cette nouvelle épreuve. "L'oral n'avait pas été mis assez en avant dans les examens alors qu'il est très important dans la vie professionnelle", estime-t-elle. Elle propose du soutien scolaire et des stages et s'est préparée pour former spécifiquement les élèves de Terminale à ce Grand oral. "C'est un subtil mélange entre un exposé et une plaidoirie. La partie éloquence est donc importante : savoir poser le regard, savoir porter sa voix, utiliser les gestes, faire attention aux tics de langage…" Des conseils complémentaires qui ne sont pas inutiles, alors que la nouvelle épreuve est mise en place lors d'une année où la tenue des cours a été encore largement perturbée par la crise sanitaire. "Certains professeurs n'ont pas la formation et ne savent pas comment aborder cette épreuve qui nous sort de notre zone de confort", détaille la professionnelle.