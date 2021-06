Seine-Maritime. Petits et grands mobilisés pour nettoyer les plages

Le temps d'un après-midi, elles ont troqué leur ballon de foot contre une paire de gants et un sac. Les jeunes licenciées du SC Octeville et du SC Frileuse sont venues grossir les rangs des volontaires qui ont participé, mercredi 2 juin, à une opération de ramassage de déchets sur la plage du Havre.

À l'invitation de plusieurs organismes et des associations Surfrider Foundation, Estran et Aquacaux, des bénévoles ont ainsi récolté plastiques, mégots et autres canettes sur toute la façade littorale, de la cité Océane à Criel-sur-Mer en passant par Saint-Jouin-Bruneval, Etretat, Yport, Fécamp, Veulettes-sur-Mer ou Dieppe.

Au Havre, les bénévoles ont rempli, au cours de cette journée, sept sacs de 100 litres, auxquels s'ajoute un sac de 30 litres comprenant des déchets "Covid" comme des masques. Matière numéro 1 ramassée : le plastique, laissé par les humains indélicats sur les plages, mais aussi issu de la Seine, où entre 100 et 200 tonnes de déchets plastiques arrivent chaque année.