Calvados. J'ai testé pour vous… une nouvelle portion de la Vélomaritime !

Le temps était parfait pour l'occasion ! Sous le soleil normand mardi 1er juin, j'ai inauguré la Vélomaritime, cet itinéraire cyclable dédié à rejoindre Roscoff depuis Dunkerque, sur une nouvelle portion dans le Calvados. Entre Sainte-Honorine-des-Pertes (Aure-sur-Mer) et Port-en-Bessin, un tronçon de 5,3 km est désormais opérationnel.

Des points de vue incroyables

Me voilà à califourchon sur mon vélo, au départ de la salle des fêtes de Sainte-Honorine. Je suis un petit groupe en longeant la D 514, la fameuse route que les cyclotouristes étaient contraints d'emprunter avant la création de cette piste.

Des panneaux m'ont permis de ne pas me perdre en chemin. -

Je tourne à gauche puis je suis les panneaux de signalisation. Je contourne la petite église de la commune avant de m'enfoncer un peu plus en nature, alternant entre route stabilisée et chemins en gravier, montées et descentes, virages à gauche puis à droite. Sans assistance électrique, c'est légèrement sportif. Mais l'effort vaut le coup. Un panorama sur la mer et d'incroyables falaises s'offrent à moi ! Une pause photo s'impose.

Au cœur du secteur des plages du #DDay de #Normandie, notre nouveau tronçon permet d'observer la Pointe du Hoc, à l'ouest et le port artificiel d'Arromanches-les-Bains, à l'Est.

➡️https://t.co/wi53CLfhMX #WWII #velo #Calvados pic.twitter.com/IiUf4LBdvH — 🍏🌊 Département du Calvados (@CalvadosDep) June 1, 2021

Des bornes de recharge dans les cartons

Ce nouveau tronçon, débuté en 2020, a coûté environ 835 000 € au Département du Calvados. Il permet d'avoir accès à des points de vue qui n'étaient plus possibles depuis la fermeture du Chemin des douaniers. À l'ouest, il permet d'observer la Pointe du Hoc et à l'est, le port artificiel d'Arromanches-les-Bains. Je croise quelques promeneurs, déjà séduits par le nouvel itinéraire. "C'est magnifique. Il y a des successions de valleuses, on voit la chapelle Saint-Siméon, c'est une véloroute de paysage !", se réjouit Véronique Laulier, une habituée de la marche à pied.

Michelle Barbier vient de Haute-Savoie. C'est une belle surprise pour elle. "C'est superbe ! Il y a des jolies maisons et des petites routes, c'est autre chose que la route !"

Avec l'assistance électrique, c'est parfois plus facile pour grimper. -

Le Département pense aussi aux vélos électriques. "Prévoir des bornes et des aires où l'on peut poser les vélos et se restaurer va devenir une nécessité. C'est à l'étude", indique Jean-Léonce Dupont, le président du Conseil départemental du Calvados. La prochaine étape : terminer l'itinéraire entre Grandcamp-Maisy et Vierville-sur-Mer pour boucler les 120 km de pistes sur le Calvados.