Bonne table dans l'Orne. Un petit coin de paradis pour le déjeuner

Christophe Charbonnier est bien connu à Alençon, aux commandes de son restaurant depuis 23 printemps. "Mes clients sont devenus mes copains !", sourit-il. La terrasse du Bistrot ne donne pas sur la rue de la Sarthe. Pour y accéder, j'ai traversé un porche et suis arrivé dans une arrière-cour avec une ambiance paisible, sous le soleil.

Conseillé comme un chef

Ici, "on fait de la cuisine de bistrot", explique Christophe Charbonnier. Entrecôte, joue de cochon à la bourguignonne, blanquette, sauté de veau marengo sont à la carte. Parmi tous ces plats, que choisir ? Je demande au restaurateur de me conseiller une entrée. "En ce moment, le produit phare, c'est la blanquette d'escargot au camembert", m'assure-t-il. Comment refuser ? La commande est passée. Quelques minutes plus tard, le parfum du fromage chaud me chatouille les narines. Je saisis mes couverts pour déguster ce qui me semble être délicieux. Que de saveurs, les escargots se marient parfaitement à la sauce, c'est un régal. Une fois l'entrée terminée, l'attente ne se fait pas longue avant de recevoir le plat. J'ai opté pour un suprême de poulet au vinaigre balsamique. Visuellement, les couleurs me font penser à la saison estivale qui approche. Quant à la cuisson de la viande, tendre comme je l'aime, c'est une réussite. Pour le dessert, c'est la planche de fromages accompagnée de salade qui a fait l'objet de mon choix. Une fois servi, je ne mets pas longtemps à les faire disparaître.

Le suprême de poulet au vinaigre balsamique. -

Le repas ayant touché à sa fin, je quitte ma table tandis que les clients sont encore installés. Après des mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, tous ont le sourire aux lèvres. La convivialité refait surface dans cette arrière-cour. "Tout était complet aujourd'hui, ça fait du bien !", conclut Christophe Charbonnier tandis que je règle ma note de 26 euros pour ce repas plus que complet.

Pratique. 21 rue de Sarthe, à Alençon Tél. 02 33 26 51 69