Manche. Camping : les réservations à la traîne

Les touristes ont-ils profité du déconfinement pour réserver leurs vacances dans la Manche cet été ? Il reste largement de la place, explique Patrice Laurent, directeur du camping l'Etang des Haizes, à La Haye-du-Puits. Au vendredi 28 mai, seuls 10 % des emplacements en tente étaient réservés (contre 50 % habituellement), et seuls trois quarts des logements locatifs contre 100 % à cette période de l'année. Un "retard" lié à la crise sanitaire, selon Patrice Laurent : "80 % de notre clientèle habituelle provient de l'étranger : Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique… On ne va pas retrouver ce taux d'occupation. On aura donc plus de Français, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur."

Même constat du côté de Frédéric Blet, gérant du camping Le Cormoran à Ravenoville et secrétaire du bureau de la Fédération régionale des campings de Normandie : "Le taux de remplissage semble conforme pour des réservations françaises. Ce qui nous manque actuellement, ce sont des réservations de nos clients étrangers. On pense bien sûr à la clientèle britannique, tenue de rester sur son territoire, ou qui peut venir mais avec un certain nombre de contraintes sanitaires."

Néanmoins, les deux gérants de camping sont optimistes quant à l'attractivité touristique du littoral manchois pour cet été.

Frédéric Blet qui est aussi vice-président chargé du tourisme d'Attitude Manche, a notamment constaté une affluence importante des touristes lors des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. De bon augure pour la haute saison !