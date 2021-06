Flers. Déstockage : une braderie organisée à la médiathèque

La médiathèque de Flers brade plus de 6 000 de ses anciens documents (livres, bandes dessinées, revues, CD et disques vinyles) issus des collections adultes, jeunesse et discothèque. Ils sont proposés au prix unique de 50 centimes d'euro, dans le hall de la médiathèque.

Les étagères de cette vente sont alimentées au fur et à mesure de sa durée, il faut donc y repasser régulièrement pour dénicher des trésors ! Cette braderie est prévue pour durer jusqu'en septembre prochain.