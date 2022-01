Fête de la radio. "Aller à la rencontre des auditeurs"

Quelles sont les missions du CTA ?

Le CTA assure l'adaptation de l'action du CSA aux réalités audiovisuelles locales. Depuis 1990, il assiste le CSA quant à la régulation de 478 fréquences radios sur la bande FM et en DAB+ pour 96 opérateurs radios au sein de la région Normandie, la Sarthe, la Mayenne et l'Eure-et-Loir. Le CTA est doté d'une compétence consultative dans le cadre de l'examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales ainsi que du contrôle du respect de leurs obligations.

Que peut-on retenir du paysage

radiophonique local ?

Le paysage radiophonique local normand rassemble 42 opérateurs (142 fréquences sur un total de 335, ce qui représente environ 42 % des fréquences attribuées aux opérateurs locaux en Normandie) dont 24 en catégorie A pour 50 fréquences (35 %), 11 en catégorie B pour 58 fréquences (40 %) et 7 en catégorie C pour 34 fréquences (24 %).

Pourquoi une Fête de la radio

cette année ?

En 2020, le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, avait annoncé le projet d'une Fête de la radio, qui pourrait devenir un rendez-vous annuel, afin de célébrer l'anniversaire en 2021 des 100 ans de la radio, des 40 ans de la libération de la bande FM et du lancement des deux multiplex nationaux en DAB +. Dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire, cette fête, qui se déroule sur l'ensemble du territoire français, est l'occasion pour les radios d'aller à la rencontre des auditeurs et du public afin de faire découvrir leur histoire, leurs métiers, leurs programmes, leurs innovations. L'objectif est de donner ainsi un coup de projecteur sur le média radio, son histoire, son agilité et son avenir.