Sotteville-lès-Rouen. Enfin, Viva Cité retrouve son public

Sur trois week-ends en juin, Viva Cité nous invite à découvrir des spectacles innovants, surprenants et décalés. Anne Le Goff, directrice de l'atelier 231 et programmatrice du festival de Sotteville-lès-Rouen, nous présente la version 2021.

Comment s'organisera Viva Cité 2021 ?

C'est avec un grand regret que nous avons été contraints d'annuler l'édition 2020. Pour éviter à tout prix ce genre de déconvenue, nous avons choisi d'adapter le festival au protocole sanitaire, en changeant sa formule. Pour sa 32e édition, le festival des arts de la rue s'étend dans le temps et dans l'espace. Il s'articule en deux axes : Viva Cité en escales, des petites formules à destination des Sottevillais dans leurs quartiers, et l'Escale des créations à l'atelier 231 : des spectacles ouverts au grand public sur réservation.

Pourquoi cette articulation

en deux axes ?

Avec Viva Cité en escales, ce sont les artistes qui vont à la rencontre des habitants, et non pas l'inverse. Ce sont des spectacles interactifs réservés aux Sottevillais, des formules plus intimes qui permettent de toucher tous les publics, tout en respectant les restrictions relatives aux rassemblements dans l'espace public. Avec cette formule, l'esprit poétique de Viva Cité s'empare à nouveau de la ville. Mais Viva Cité rayonne depuis toujours bien au-delà de Sotteville et de la Métropole. Alors, pour tous les fidèles du festival, nous avons imaginé l'Escale des créations à l'atelier 231, où le public peut découvrir des créations en grand format. Les compagnies invitées se produisent à la fois pour l'une et l'autre des formules, déclinant leur production ou présentant des spectacles différents suivant les lieux.

Comment ont été sélectionnées

les compagnies ?

Cette année, nous avons voulu mettre en avant les compagnies locales. Sur les 40 compagnies invitées, une quinzaine sont normandes. Notre programmation est vraiment foisonnante, même si le nombre de spectacles est bien sûr réduit, comparé à la formule habituelle du festival. Sur trois week-ends, plus de 80 spectacles sont proposés permettant d'explorer la diversité des formes d'expression des arts de rue : théâtre, cirque, musique, installation, performance…

Nous avons retenu des spectacles qui étaient prévus dans la programmation officielle en 2020, mais aussi dans le off 2020 ainsi que des créations 2021.

Il peut s'agir de spectacles de répertoire pour les compagnies, mais il y a aussi beaucoup de sorties de création : des spectacles totalement inédits pour le plaisir des spectateurs, mais aussi parce que le festival reste un tremplin pour les compagnies, permettant aux artistes de se faire remarquer par les professionnels.

Pratique. Festival Viva Cité en escales, du 11 au 13, du 18 au 20 et du 25 au 27 juin à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Programmation et réservation dès le vendredi 4 juin sur atelier231.fr.