Le boom des grands programmes immobiliers

L’an passé, les ventes ont connu une forte hausse, dynamisées par la fin du dispositif Scellier à 22 %. Les ventes à investisseurs ont progressé de 13% tandis que celles des occupants ont baissé de 7%. Chez certains promoteurs, les investisseurs représentent 80% de leur clientèle. "Le marché se tient bien, quoiqu’il soit au ralenti sur 2012. Dans le neuf, janvier et février sont en général un peu creux mais en période de crise la pierre reste une valeur refuge", indique un promoteur de chez Kaufman & Broad.

Aujourd’hui, le marché s’immobilise : les prospects attendent les résultats de l’élection présidentielle. "Depuis février, de nombreux clients intéressés n’arrivent pas à acter. Ils sont dans un certain attentisme", note Franck Hernas, directeur commercial chez "La construction résidentielle".

De nombreux projets en cours

Croissance démographique oblige, de nombreux programmes de construction sont en cours ou débuteront prochainement sur Rouen et son agglomération : rive droite, près de la faculté de médecine avec "les Jardins d’Emma", mais aussi rue Duguay Drouin, rue Verte ou boulevard de la Marne. Rive gauche, on trouvera "Le Clos Leanor" et "Le carré des marchands", "Le clos Mathilde" boulevard de l’Europe ou encore la "résidence l’Eden" rue Malherbe.

Bientôt, la rue Méridienne accueillera 100 à 200 logements supplémentaires avec la résidence Square Voltaire vendue par Kaufman & Broad. "La Construction Résidentielle" commercialise 26 appartements en accession à la propriété dans le quartier du Jardin des Plantes, ainsi que 50 logements rue Jean Jaurès, au Petit-Quevilly. Enfin, deux programmes sont commercialisés chez Akerys : "Eclat de Vert" à Mont-Saint-Aignan et "La résidence Carré Royal" à Grand-Couronne.