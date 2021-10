Immobilier : "On reconstruit la ville sur la ville"

Reste-t-il des espaces à construire à Rouen ?

"Aujourd'hui, on reconstruit la ville sur la ville. Des lieux où se font de nouvelles constructions à Rouen, il y en aura toujours et souvent ce sont des reconversions de sites existants. Les activités humaines évoluent, créent une obsolescence du site qui finit par se reconstruire. L'offre foncière reste dynamique et suffisante pour répondre aux attentes en matière de logement neuf sur l'agglo."

Quels sont les quartiers privilégiés pour la construction ?

"Certains quartiers sont plus propices à un développement immobilier. Le quartier Jean Rondeaux est en pleine reconquête. C'est un secteur d'avenir. Saint-Sever/Joffre ne connaît pas de révolution mais a des projets, tout comme le Jardin des Plantes."