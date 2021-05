Granville. Trois jeunes femmes blessées dans un accident de la route

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés aux alentours de 21 h 30 ce vendredi 28 mai, pour un accident de la route sur l'avenue de la Libération à Granville. En cause, trois jeunes femmes âgées de 20, 22 et 29 ans, dont le véhicule a percuté un bâtiment. Les deux plus âgées, légèrement blessées, ont été prises en charge par les secours puis transportées à l'hôpital de la ville. 13 sapeurs-pompiers du centre de secours de Granville sont intervenus sur l'opération.