Covid-19. La Normandie dans le top 3 des régions où l'on vaccine le plus 

"18,3 % des Normands sont d'ores et déjà complètement vaccinés", annonce, ce vendredi 28 mai, Thomas Deroche, directeur général de l'Agence régionale de Santé de Normandie. Selon les derniers chiffres, la Normandie est la "troisième région la plus vaccineé" puisqu'au niveau national, le taux de vaccination est de 16 %. Dans la région, 39,14 % de Normands ont reçu une première injection, un chiffre également supérieur à la moyenne nationale (36,7 %). Un rythme qui accélère avec l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes majeures dès ce lundi 31 mai. "Au mois de mai, nous avons effectué 40 000 vaccinations par jour, au mois de juin nous passerons à 54 000", poursuit-il. Autre annonce, la livraison de 950 000 doses en Normandie pour ce mois de juin. Une augmentation qui permet d'ouvrir la vaccination à tous avec deux semaines d'avance sur le calendrier initial. "L'effort des professionnels de santé se poursuit. 44 des 60 centres de vaccination ouvrent leurs portes ce samedi 29 mai et 15 ce dimanche 30 mai", détaille Thomas Deroche.

Un point sur la situation épidémique dans la région

"La Normandie est sous surveillance. Le taux d'incidence reste plus élevé que la moyenne nationale", indique le directeur général de l'Agence régionale de Santé. Pour l'heure, dans la région, il est de 122,5 cas pour 100 000 habitants alors qu'il est de 101,3 en France. Dans les départements normands, la situation épidémique s'améliore tout de même. L'Orne reste le département le plus touché (taux d'incidence de 147), devant l'Eure (133,7), la Seine-Maritime (132,1), la Manche (103,3) et le Calvados (99,2). Une attention toute particulière est toutefois apportée sur le département de l'Eure dont la situation épidémique ne baisse que très peu. "Nous allons déployer un plan d'action particulier notamment en termes de dépistages dans les Ehpad et établissements scolaires où certains clusters ont été repérés", ajoute Thomas Deroche. En effet, 18 clusters ont été détectés dans des établissements scolaires de la région dont 11 dans l'Eure. Dans les établissements de santé, la tension hospitalière diminue également. 1 080 personnes dont 143 en réanimation sont actuellement hospitalisées pour Covid-19 contre 1 116 dont 158 en réanimation ce mardi 25 mai.