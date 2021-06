Restaurant. L'Ile noire, pour une galette comme à la maison

"Plus tu es lourd, plus tu es difficile à kidnapper. Alors mange une crêpe !" La plaisanterie s'affiche sur l'ardoise et les flyers de l'Ile noire, crêperie installée désormais place de l'hôtel de Ville à Sotteville-lès-Rouen. De quoi poser l'ambiance. Ici, l'accueil est chaleureux et la cuisine généreuse et sans chichi. Pour le patron Cyrille Daniel, qui était d'abord installé à Saint-Sever à Rouen, ce déménagement est un nouveau départ. "Avec les confinements, je n'avais plus la clientèle d'affaires à cause du télétravail. C'était un moment difficile avec seulement le 'à emporter'", admet-il. Avec sa nature optimiste, il se lance donc un nouveau défi et repère qu'une place se libère sous les halles de Sotteville-lès-Rouen. Il retape entièrement l'intérieur et dispose désormais d'une salle plus grande, d'une nouvelle cuisine ouverte et surtout, d'une terrasse qui peut accueillir une trentaine de couverts.

Le plus : les rhums arrangés

Les clients sont au rendez-vous depuis la réouverture. Le restaurant affiche toujours complet. La recette de son succès : des galettes généreuses aux recettes classiques qui séduisent les gourmands. Avec quelques originalités tout de même comme la Tex mex, à base de poulet, pommes de terre et sauce burger, ou encore l'Andouillette, composée, comme son nom ne l'indique pas, d'andouille de Guémené, de chèvre et d'une moutarde au safran. Cela a été mon choix pour le retour des déjeuners en terrasse. Mon repas se poursuit avec une classique crêpe banane chocolat et un café. Le plus du patron : des rhums arrangés faits maison. Piment-gingembre, ananas-vanille, kiwi-framboise-vanille, la sélection est variée et vient achever (avec modération) un déjeuner sur une touche fraîche et conviviale. Comptez une vingtaine d'euros pour un apéritif, une galette, une crêpe sucrée et un café. Et le sourire de l'équipe en prime !

Pratique. Du mar. au sam. 37 place de l'hôtel de ville à Sotteville-lès-Rouen. Tel : 02 35 63 36 70