Bonne table à Caen. Raffaella, un voyage culinaire en Italie 

C'est pendant le second confinement que Guillaume Roujolle, entrepreneur dans l'âme et déjà gérant d'un premier restaurant, décide de se lancer. "On a eu les clés le 1er novembre. On a ouvert le 25 novembre et on a commencé par de la vente à emporter", explique le gérant. Ce n'est que le mercredi 19 mai, lors de la réouverture des terrasses que Le Clan des Mamma, Raffaella a pu ouvrir ses portes au public. "Notre restaurant, c'est un hommage à toutes les mammas italiennes", poursuit-il. Cette trattoria italienne cuisine des plats riches et généreux pour toute la famille. "Notre spécificité, c'est que pour chacune de nos pizzas, nous conseillons un cocktail à déguster. Nous invitons les clients à découvrir leur plat avec la boisson associée", sourit le restaurateur. Un amour de la cuisine italienne qui lui vient de ses racines. "Mes arrière-grands-parents étaient italiens", confie Guillaume Roujolle.

Des produits italiens pour le bonheur

de nos papilles

Le bonheur de retrouver les terrasses et surtout le retour du soleil m'ont donné envie de profiter avec mes collègues. Après avoir longuement hésité devant la carte, j'ai débuté le repas par une burrata crémeuse accompagnée de petites tomates et d'une foccacia croustillante. Et comme j'avais envie de fêter cela, j'ai décidé de la jouer 100 % italienne en dégustant un Apérol spritz, une boisson italienne à base de prosecco, Apérol, orange et eau pétillante. Après ce délicieux apéritif, je choisis la pizza Paola. Eh oui, chez Raffaella, toutes les pizzas ont des prénoms italiens. Sur la pâte croustillante, je goûte la mortadelle, la stracciatella, le cœur crémeux de la burrata, sur une base tomate et fromage, le tout saupoudré de pistaches. Un véritable régal qui rassasie amplement. Le tout pour la somme de 32 euros.

Le Clan des Mamma Raffaella, 29 place Saint-Sauveur, ouvert du mardi au dimanche de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 21 heures. Téléphone : 02 31 74 78 86