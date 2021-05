Nouveauté. L'entreprise Petits meurtres entre amis lance Mystères dans le Calvados 

"Je voulais qu'on ait une vision exhaustive de toutes les choses insolites qu'on a dans le Calvados", sourit Anne Perchey, fondatrice de l'entreprise Petits meurtres entre amis et originaire de Courseulles-sur-Mer. Après avoir lancé en 2017 Petits mystères dans Caen, une visite pour découvrir la ville à travers des légendes urbaines, cette passionnée d'enquêtes a décidé de créer Mystères dans le Calvados. "Nous avons répertorié les légendes urbaines, anecdotes et faits divers insolites", explique la responsable. Le concept est simple : visiter le département à l'aide d'une web application et d'un livret. "Je réalise des interviews d'experts pour découvrir les légendes. Dans ce nouveau format, nous proposerons également un périple gourmand avec le chef Michel Bruneau", dévoile-t-elle. Pour financer ce nouveau projet, Anne Perchey a ouvert une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. " Nous avons besoin de 5 000 euros pour tout réaliser", détaille-t-elle. Une belle idée pour découvrir le département en s'amusant.