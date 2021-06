Votre horoscope signe par signe du dimanche 6 juin

BELIER

Que vous soyez en couple ou célibataire, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments ou de ce que vous pensez. Personne ne pourra vous résister.

TAUREAU

Vous avez envie de faire bouger tout votre petit monde. La journée devra être active. Peu importe qui vous suivra.

GEMEAUX

Aujourd'hui, on ne discute pas, on s'exécute, et sans ronchonner ! Vos proches n'ont qu'à bien se tenir. Veillez à ne pas vous montrer trop directif !

CANCER

Des félicitations auront lieu d'ici ce soir. Mais ne vous attendez pas à une grande nouvelle, le bonheur réside le plus souvent dans les petites choses.

LION

À force de vouloir satisfaire tout le monde, vous allez finir par ne satisfaire personne. Faites un peu le tri dans vos relations.

VIERGE

Aujourd’hui, on lira sur votre visage que ce n'est pas le jour pour vous demander quelque chose. Vos proches risquent pourtant de vous en faire le reproche.

BALANCE

La journée est calme, sans stress ni pression et vous irradiez de bonne humeur. Rien ne viendra contrarier votre journée, en principe.

SCORPION

Aujourd’hui, vous manquerez de motivation, et vous ferez tout ce qui est possible pour éviter de vous investir dans vos activités.

SAGITTAIRE

Si vous avez des affaires à régler, des contrats à signer, réfléchissez à deux fois avant de vous engager. Parlez-en à des personnes de confiance.

CAPRICORNE

Les imprévus se multiplient et vous avez le sentiment d'être freiné dans vos activités. Persévérez, l'impatience est contre-productive.

VERSEAU

Une affaire concernant vos projets mobilise toute votre énergie sans résultats évidents. La diplomatie est conseillée.

POISSONS

Ne vous laissez pas envahir, et fuyez les personnes négatives et jalouses. Il vaut mieux être seul que mal accompagné.