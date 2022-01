Cadeaux. Kevin remporte 404 € pour préparer l'été avec la Cagnotte Tendance Ouest

Kevin a 29 ans et écoute Tendance Ouest à Lessay. Ce matin, il a donné le bon montant de la Cagnotte à Pierre dans Normandie Matin : 404 €. Il remporte donc son chèque et va pouvoir préparer sereinement l'été avec ses copains.

La Cagnotte, tous les jours entre 8 h et 8 h 30 et entre 17 h et 17 h 30. Donnez le bon montant mis en jeu et remportez de l'argent. CAGNOTTE par SMS au 7 11 112 (2 fois 65 centimes + coût d'un SMS) pour vous inscrire.