Seine-Maritime. À Maromme, la balade du Cailly s'ouvre aux promeneurs

La balade du Cailly poursuit son aménagement avec l'inauguration, mercredi 26 mai, de la portion marommaise. Plus de 500 mètres de voie verte arborée sont ainsi offerts aux mobilités douces. "Depuis plusieurs années, l'évolution vers des modes de transports plus propres et plus actifs est impulsée par la commune au moyen de la réappropriation des berges du Cailly", rappelle David Lamiray, le maire de Maromme.

"Cette évolution prend la forme d'un meilleur partage de l'espace public et d'une adaptation de la voirie afin de laisser place à la mobilité du futur, ajoute Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie. L'inauguration de ce tronçon constitue une étape importante." L'investissement s'élève à plus de 600 000 euros.