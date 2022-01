Caen. La CIC Normandy Channel Race met les voiles

Ils seront 24 à parcourir la mer de la Manche et la mer Celtique en long, en large et en travers. Ce dimanche 30 mai, des navigateurs venu des quatre coins du monde vont mettre les voiles. Leur périple va faire passer les skippers au large des îles Saint-Marcouf, et également les faire longer les côtes britannique et irlandaise. La plupart des bateaux sont déjà amarrés au bassin Saint-Pierre, quai Vendeuvre à Caen, où un village départ est également mis en place.

Écoutez Maxime Falcon, responsable communication de l'événement.