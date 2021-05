Justice. L'ancien attaquant du SM Caen Youssef El Arabi condamné à un an de prison ferme

L'ex-attaquant du SM Caen, Youssef El Arabi, a été condamné mercredi 19 mai à une amende de 3 000 € et trois ans de prison dont un an ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier pour violence sur mineurs, comme le relatent nos confrères de So Foot. Deux des frères et un des beaux-frères du joueur ont aussi comparu. En 2017, alors que la famille de Youssef El Arabi fêtait la fin du Ramadan, deux mineurs avaient jeté des bouteilles en verre sur la terrasse de leur maison. Ils auraient ensuite été passés à tabac par le joueur et des membres de sa famille. La peine pourrait être aménagée. Né à Caen, l'attaquant de 34 ans avait été formé au Stade Malherbe avant d'évoluer, entre autres, à Grenade. Il évolue à l'Olympiakos (Grèce) depuis 2019.