Fête de la Radio. Découvrez le programme de Tendance Ouest

Du lundi 31 mai au dimanche 6 juin, c'est La fête de la radio ! Cent ans déjà que le média préféré des Français a vu le jour et quarante ans bientôt que les ondes sont libres. Tendance Ouest s'associe à l'événement. Découvrez le programme de la première radio indépendante de Normandie.

Faute de pouvoir vous ouvrir nos agences de Caen, Rouen, Le Havre, Saint-Lô, Cherbourg et Alençon en raison de la crise sanitaire, retrouvez sur Facebook une visite virtuelle de la première radio indépendante de Normandie.

Rendez-vous le mardi 1er juin à partir de 10 heures.

Normandie Matin en direct

du musée de la radio

Mercredi 2 juin, retrouvez Normandie Matin, de 6 heures à 9 heures, en direct du musée de la radio. C'est à cet endroit même que 77 ans plus tôt, au lendemain du Débarquement, la célèbre BBC s'est installée dans la tour carrée du château de Creully-sur-Seulles (Calvados) pour couvrir la bataille de Normandie.

Les journaux fêtent la radio

Mercredi 2 juin, à lire dans vos hebdomadaires Tendance Ouest Caen et Tendance Ouest Rouen un supplément consacré à l'histoire de la radio réalisé par la rédaction.

L'info fête la radio

Tous les jours, du lundi 31 mai au vendredi 4 juin, reportages et interviews consacrés à l'histoire de la radio en Normandie sont à découvrir dans vos éditions d'information. Les journalistes partageront aussi à l'antenne leurs plus beaux souvenirs de radios.

Les auditeurs racontent la radio

Tous les jours, les auditeurs racontent leurs petites et grandes histoires avec Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie.

La fête de la Radio en musique

Samedi 5 juin, de 19 heures à 22 heures, la programmation s'adapte à La fête de la radio avec les plus grands succès de la FM de sa naissance en 1981 jusqu'à aujourd'hui. De Chacun fait c'qui lui plaît à Beau-papa, de Jeanne Mas à Angèle, de Michaël Jackson à The Weeknd, tous les artistes et tous les succès de ces 40 dernières années !

Pratique. La carte des fréquences de Tendance Ouest en Normandie, c'est à retrouver en quelques clics sur tendanceouest.com